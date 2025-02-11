Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Kar nedeniyle bazı araçların kaza yaptığı kara yolunda trafik ekipleri önlem alırken, zaman zaman tırların geçişlerine izin verilmedi.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, Kandilli beldesi kavşağındaki sosyal tesislerde karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyraklarına neden oldu.

Çocuklar aileleriyle kartopu oynarken, bazı vatandaşlar da müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Ailesiyle karın keyfini çıkaran Şafak Akça, uzun süredir kar yağışına hasret kaldıklarını, kar yağışının ardından eğlenceli vakit geçirmek için Kozlu ilçesinden geldiklerini ifade etti.