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        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" başladı

        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi", siyaset, iş ve ekonomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:58
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        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" başladı
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        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi", siyaset, iş ve ekonomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla başladı.

        Zonguldak Valiliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) tarafından bir otelde düzenlenen zirvede, iki gün boyunca bölgesel yatırımlar, kalkınma projeleri, sanayi hamleleri ve bölgesel işbirlikleri ele alınacak.

        Programın açılışı yapılmadan önce katılımcılar, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu stantları ziyaret etti.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman, "Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor ve Zonguldak olarak nereye gideceğiz, ne yapacağız" bakış açısıyla hareket ettiklerini belirtti.

        Zonguldak'ın, Türkiye'nin aynası ve ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, kömürün burada bulunmasının ve üretilmesinin kentte kültür oluşturduğunu ifade etti.

        Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin ilk sosyal kurumu Amelebirliği'nin Zonguldak'ta kurulduğuna değinerek, "Sosyal güvenlik ve iş güvenliği kavramı ilk Zonguldak'ta doğmuştur. İlk maden mektebi, üniversite diyeceğimiz yüksekokul Zonguldak'ta 1924'te kurulmuştur. Zonguldak akademik bilgiyi ve uygulamasının oluştuğu, Türkiye'de iş güvenliği kavramının oluştuğu ilk yerdir." dedi.

        Türkiye'de elektrik üretiminde üçüncü sırada yer alan Zonguldak'ın ülkedeki üretimde yüzde 7-7,5 paya sahip olduğunu ve Marmara Bölgesi'nin enerji arz güvenliği açısından büyük önem arz ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, kentte bulunan 5 limana yaklaşık 25 milyon ton yük yerleştirilebildiğini, yüzde 45,5 sanayi üretimine sahip kentin geçen yılı 1 milyar 350 milyon dolar ihracatla kapattığını bildirdi.

        Hacıbektaşoğlu, Filyos Vadi Projesi'nde özellikle serbest bölgeyi çalıştıracak uluslararası ve ulusal çapta başarılı olmuş, kendini ispatlamış firmaları yatırım yapmaya davet etti.

        Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise son zamanlarda ülke genelinde ekonomik olarak ciddi daralmalar yaşandığını söyledi.

        Zonguldak'ın "hızla yoksullaşan ve nüfusu azalan" illerin başında geldiğini ifade eden Ertuğrul, "Son 10 yıllık nüfusu incelediğimizde Bartın ve Karabük illerinin çok az nüfus artışına kavuştuğunu, Zonguldak nüfusunun maalesef giderek azalma gösterdiğini görüyoruz. Zonguldak'ın nüfusundaki azalış ile Bartın ve Karabük’teki hafif artışın düşük seyretmesinin temelinde 1990'lı yıllarla azalan iş ve istihdam olanakları şüphesiz önde gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, "Bu zirve, şehrimizin sahip olduğu yerel değerler, gelişim gücü, stratejik konumu ve insan kaynağıyla, sürdürülebilir kalkınmaya, bölgesel işbirliklerine ve güçlü ekonomik atılıma zemin hazırlayacak. Zonguldak yalnızca geçmişin yükünü değil, geleceğin imkanlarını da omuzlarında taşımaktadır." şeklinde konuştu.

        ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, zirvenin önemine vurgu yaptı, programla ilgili detayları katılımcılarla paylaştı.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "2024-2028 Bölge Planı, Sayılarla Zonguldak" adlı sunumuyla "TR81 Bölgesi"nin potansiyelini rakamlarla ve somut projelerle anlattı, bölgenin ekonomik yol haritasına ilişkin bilgi verdi.

        BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can, "Üzülmez Kültür Vadisi, Endüstri Mirası, Turizm Çalışmaları" başlıklı sunumuyla kültür ve turizmin kalkınmadaki etkisini değerlendirdi.

        Bölgenin ekonomisi, kalkınması ve istihdamını ele alan oturumların yapıldığı zirve, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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