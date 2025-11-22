Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir." dedi.

        Özel, partisince Zonguldak Madenci Anıtı önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönem ile ekonominin bugünkü durumunu örneklerle kıyaslayarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine değinen Özel, "Güya bunu köpürtmeye çalışıyorlar. Başkanla konuştum. Müfettişler geliyor, gidiyor neyi soruşturuyorlar biliyor musunuz? 19 Mart darbesinden sonra Ankaralılar, ODTÜ'lüler çıktı. O günlerde büyük yağmur yağdı, çocuklar parkta ıslandı. Mansur Başkan demiş ki 'Oraya battaniye, çorba yollayın.' Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye yollama, çorba ikram suçu. O suçsa Mansur Başkan'ın suçu olsun bütün Cumhuriyet Halk Partililerin suçu. Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak da hepimizin boynunun borcu." ifadelerini kullandı.

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin Özel, şunları kaydetti:

        "AK Parti ile 2 parti İmralı Adası'na gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. 'Cumhuriyet Halk Partisiyiz, bizim içinde olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun' dedik. Cumhuriyet Halk Partisine güveniyor musunuz? Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur hatta Kürtlerin varlığını inkar ederken olur olmaz laflarla Allah muhafaza 'En iyi Kürt ölü Kürt' gibi lafları kullanan birileri, şimdi gelmiş Kürt sorununu çözmek için İmralı Adası'na ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş..."

        Özel, DEM Partiyle görüşürken bayramlaştıkları ve selamlaştıkları için kendilerine "terörist" diyenlerin şimdi kendilerini bir şeye zorlamaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek, sorunun üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bugün belediyelerde kayyımlar durmaktadır, siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir. Kürt'ün gencinin de Türk'ün gencinin de büyük sorunlarına Meclis duyarsızdır. Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir."

        Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin, ülkenin barışının, kardeşliğinin güvencesi olduğunu, tüm Kürtleri, tüm Türkler gibi, ülkede farklı kökende yaşayan herkes gibi yürekten kucakladığını söyledi.

        Parti programının son rötuşlarının yapıldığını, 28 Kasım Cuma günü CHP'nin program kurultayının gerçekleştirileceğini dile getiren Özel, "17 yıl sonra programı değişecek. Yani sorunları gören, söyleyen parti çözümlerini söyleyecek. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yüzleri nasıl güldüreceğini, sorunları birer birer nasıl çözeceğini programıyla tarif etti, somut olarak hükümet programıyla bu millete anlatacak. Burada görev hepimizin. Gelecek hafta cuma iktidar yürüyüşünü başlatacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Zonguldak protokolü tesis açılışında bir araya geldi
        Zonguldak protokolü tesis açılışında bir araya geldi
        AK Parti heyetinden ilçe başkanlığına ziyaret
        AK Parti heyetinden ilçe başkanlığına ziyaret
        Özgür Özel: Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir
        Özgür Özel: Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir
        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        CHP Genel Başkanı Özel: "Buradan bir sonuç alamayacakları belli, Mansur Yav...
        CHP Genel Başkanı Özel: "Buradan bir sonuç alamayacakları belli, Mansur Yav...
        Özdağ: Mansur Yavaş'ın saklayacak bir şeyi olmadığını düşünüyorum
        Özdağ: Mansur Yavaş'ın saklayacak bir şeyi olmadığını düşünüyorum