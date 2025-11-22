CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir." dedi.

Özel, partisince Zonguldak Madenci Anıtı önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönem ile ekonominin bugünkü durumunu örneklerle kıyaslayarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine değinen Özel, "Güya bunu köpürtmeye çalışıyorlar. Başkanla konuştum. Müfettişler geliyor, gidiyor neyi soruşturuyorlar biliyor musunuz? 19 Mart darbesinden sonra Ankaralılar, ODTÜ'lüler çıktı. O günlerde büyük yağmur yağdı, çocuklar parkta ıslandı. Mansur Başkan demiş ki 'Oraya battaniye, çorba yollayın.' Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye yollama, çorba ikram suçu. O suçsa Mansur Başkan'ın suçu olsun bütün Cumhuriyet Halk Partililerin suçu. Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak da hepimizin boynunun borcu." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti ile 2 parti İmralı Adası'na gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. 'Cumhuriyet Halk Partisiyiz, bizim içinde olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun' dedik. Cumhuriyet Halk Partisine güveniyor musunuz? Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur hatta Kürtlerin varlığını inkar ederken olur olmaz laflarla Allah muhafaza 'En iyi Kürt ölü Kürt' gibi lafları kullanan birileri, şimdi gelmiş Kürt sorununu çözmek için İmralı Adası'na ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş..."

Özel, DEM Partiyle görüşürken bayramlaştıkları ve selamlaştıkları için kendilerine "terörist" diyenlerin şimdi kendilerini bir şeye zorlamaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek, sorunun üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bugün belediyelerde kayyımlar durmaktadır, siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir. Kürt'ün gencinin de Türk'ün gencinin de büyük sorunlarına Meclis duyarsızdır. Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir."