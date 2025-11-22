Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:36
        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız." dedi.

        Zonguldak Belediyesini ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser harcamalarıyla ilgili soruşturma izni verdi. Yavaş da yaptığı açıklamada, 'En kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz' dedi. Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

        "Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanıyla, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Sayın Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları hamledir. Hiç eğip bükmeyelim, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey de kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2 bin 400 yıl ceza istiyorlar. Kendilerince 'Ekrem İmamoğlu'nu hallettik, şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği cumhurbaşkanı adayı kim var en kuvvetli adaylardan birisi Mansur Yavaş.' Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net görüyoruz."

        - "Büyük ihtimalle Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracak"

        Antalya ve Bodrum'da siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüklerinde söz konusu kişilerin ilk gün partiyle ilişiklerini kestiklerini dile getiren Özel, "Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.” ifadesini kullandı.

        Özel, “Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracak." dedi.

        Genel Başkan Özel, "CHP olarak İmralı ziyaretine katılmama konusunda karar aldınız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna yönelik bir açıklaması oldu, 'Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

        "İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi, o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan, Sayın Bahçeli ve üç arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4 bin sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatıp Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

