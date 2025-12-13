Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "Prof. Dr. Basri Erdem Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi" açıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Prof. Dr. Basri Erdem Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi" açıldı.

        Giriş: 13.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:09
        Zonguldak'ta "Prof. Dr. Basri Erdem Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi" açıldı
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Prof. Dr. Basri Erdem Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi" açıldı.

        Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Basri Erdem'in Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        Serginin gençlere ilham vereceğine inandığını belirten Posbıyık'ın "Kentimizin sanatla daha çok anılması, kültürel yaşamının güçlenmesi için gösterdiği katkılar nedeniyle kıymetli hocamıza şükranlarımı sunuyor, küratörümüz Sevinç Yıldız Güzen'e ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından açılan sergi, 10 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

