Zonguldak'ta "Prof. Dr. Basri Erdem Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi" açıldı

Serginin gençlere ilham vereceğine inandığını belirten Posbıyık'ın "Kentimizin sanatla daha çok anılması, kültürel yaşamının güçlenmesi için gösterdiği katkılar nedeniyle kıymetli hocamıza şükranlarımı sunuyor, küratörümüz Sevinç Yıldız Güzen'e ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Basri Erdem'in Uluslararası Baskı Koleksiyonu Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

