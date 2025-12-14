Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi

        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, sona erdi.

        Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu mücadele etti.

        Süper minikler ve minikler kategorilerinde başlayan turnuvanın son gününde yıldızlar, ümitler ve veteranlar müsabakaları yapıldı.

        Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goller ve kırmızı kart!
        Goller ve kırmızı kart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan...
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Eşime neden baktın" diyen adamı bıçaklayarak öldürdü
        "Eşime neden baktın" diyen adamı bıçaklayarak öldürdü