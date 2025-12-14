9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, sona erdi.

Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

Süper minikler ve minikler kategorilerinde başlayan turnuvanın son gününde yıldızlar, ümitler ve veteranlar müsabakaları yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu mücadele etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.