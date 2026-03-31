Zonguldak'ta halıdan çıkan altınlar sahibine ulaştırıldı

Zonguldak'ta halı yıkama firması sahibi, yıkamak üzere teslim aldığı halının içinden çıkan altınları sahibine teslim etti.



Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaklaşık 15 yıldır halı yıkamacılığı yapan 47 yaşındaki Adem Akdeniz, mahallede yaşayan isminin açıklanmasını istemeyen kadından yıkanmak üzere halı teslim aldı.



Akdeniz, iş yerine getirerek tezgahın üzerinde açtığı halılardan birinin içinde poşet olduğunu fark etti.



Ağır olmasından şüphelenerek poşeti açan Akdeniz, içinde 21 gram altın ile 1 reşat altını olduğunu gördü.



Bunun üzerine halının sahibine ulaşan Akdeniz, altınların kendisinde olduğunu söyleyerek kendisini iş yerine davet etti.



Akdeniz, iş yerine gelen kadına altınlarını teslim etti.



- "İnsanlık namına yapılan bir hareket"



Adem Akdeniz, AA muhabirine, halıları yıkama öncesinde kontrol ederken birinin içindeki poşeti fark ettiğini belirterek, altınları görünce durumu hemen müşteriye bildirdiğini söyledi.



Altınları fotoğrafladıktan sonra sahibine ulaştığını aktaran Akdeniz, "Müşteriye izah ettim, 'Altınlarınız bizde, güvende' diye. Kendisi geldi, teslim ettik. Herkesin de bu şekilde davranmasını temenni ediyorum çünkü günümüzde altın almak, geçim şartları çok zor. Kendisi de emekliymiş zaten." diye konuştu.



Daha önce benzer durumla karşılaşmadığını ifade eden Akdeniz, halıların içinden farklı eşyalar çıktığını ancak ilk kez altın bulduğunu dile getirdi.



Meslektaşlarına benzer durumlarda aynı hassasiyeti gösterme çağrısında bulunan Akdeniz, "İnsanlık namına yapılan bir hareket. Çok huzurlu hissediyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğum zaman huzur içinde yatacağım." ifadesini kullandı.

