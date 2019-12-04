Eşini darbeden koca, araya giren oğlunu vurdu

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden Hüseyin D., araya girerek kendisine müdahale eden oğlu Erkan D.'yi tüfekle sırtından vurarak, yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kilimli Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre evde, eşini darbetmeye başladı. Çiftin oğlu Erkan D., araya girerek, babasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine baba evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören Erkan D., evden kaçmak istedi. Ancak baba, tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu.

Erkan D., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Erkan D., ifadesinde babasının annesini darbederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan Hüseyin D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



ZONGULDAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.