Öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlattılar

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Zonguldak'ta narkotik ekipleri öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'nde narko nokta kurdu. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı narko noktada ekipler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Uyuşturucunun zararları, bağımlılığı ve mücadele ile zararlarının anlatıldığı bilgilendirme etkinliğinde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler narko nokta bilgilendirme etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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