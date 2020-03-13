Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

İHA

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde “ Korona Virüsü” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Yurdumuzda şu ana kadar iki vaka görüldüğü yetkili mercilerce kamuoyuna bildirilmiştir. Bizde Devrek Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)
YEREL HABERLER Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede ...
Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı
(Görüntülü) Kemere delik açarken hayatından oluyordu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemere delik açarken hayatından oluyordu
(Görüntülü) Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ...
Pazar yerinde çıkan yangında tezgahlar kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Pazar yerinde çıkan yangında tezgahlar kullanılmaz ...
Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından ...
Posbıyık: "Koronoya karşı mücadele öncü belediyelerden"
YEREL HABERLER Posbıyık: "Koronoya karşı mücadele öncü ...
Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı
Aktardan gribe karşı bitkisel karışımlı çay önerisi
YEREL HABERLER Aktardan gribe karşı bitkisel karışımlı çay önerisi
Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede
YEREL HABERLER Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede
BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı
YEREL HABERLER BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan ...
MYO mezunları öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER MYO mezunları öğrenciler ile bir araya geldi
(Görüntülü) Yozgat otogarında tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yozgat otogarında tatil yoğunluğu
(Görüntülü) Son bileti alınca sevindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Son bileti alınca sevindi
Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten yola düştü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten ...
Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu
Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek
YEREL HABERLER Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete ...
Posbıyık’tan Türkiye 2’ncisi kuaföre destek
YEREL HABERLER Posbıyık’tan Türkiye 2’ncisi kuaföre destek
Bakkala çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER Bakkala çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltı
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Samsun'a kazanmak için gideceğiz"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: ...
Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi
YEREL HABERLER Gençler Hokey Şampiyonu Fener Anadolu Lisesi
Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu
YEREL HABERLER Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde ...
Kaymakamlık hava kirliliğine inceleme başlattı
YEREL HABERLER Kaymakamlık hava kirliliğine inceleme başlattı
Alaplı'da okullarda ilaçlama yapılıyor
YEREL HABERLER Alaplı'da okullarda ilaçlama yapılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X