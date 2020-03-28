Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölü(2)

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CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Cantekin yolda karşılaştığı Volkan Y.'nin üzerine yürüyor, çıkan kavgada Volkan Y. tabancayla ateş ediyor, Cantekin de yere düşüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-28 17:31:11



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