BEÜ’den uzaktan eğitimle mazeret sınavı duyurusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) uzaktan eğitimle yapılacak mazeret sınavları hakkında usul ve esasları açıkladı.

Zonguldak BEÜ, online ara sınavların mazeret sınavlarının yapılacağını açıkladı. Alınan karar ise şöyle:

“Dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleriyle verilen dersler için yapılan ara sınavların mazeret sınavlarının; 11 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına, Mazeret Sınav başvurularının 0509 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına, Ara sınava giremeyen, ara sınava girip tamamlayamayan, ara sınavı tamamladığı halde notu “0” görünen, ödev teslimini yapamayan, ilgili birim kurullarınca 03 Mayıs 2020 tarihinden sonra dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleriyle verilmesine karar verilen dersleri alanlar veya sağlık durumu vb. nedenlerle mazereti olan öğrencilerin mazeret sınav hakkını kullanmasına, Mazeret sınavı şekli ve katkı oranının ara sınavlarda yapılan şekliyle aynı olmasına, Ödev aktivitesi ekleme işlemlerinin mazeret hakkı kapsamında 0514 Mayıs 2020 tarihleri arasında tamamlanmasına, posta veya kargo yolu ile teslim edilecekse en geç 15 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde gönderilmesine, Başvuruların, dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav notu OBS’ye girilmiş ve ilan edilmiş ise online olarak veya ilgili birimlerin

kurumsal eposta adreslerine dilekçe gönderilerek yapılmasına karar verilmiştir.”

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