Vurulan yaban domuzunun yavrusu korumaya alındı

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, kaçak avcılar tarafından vurulan yaban domuzunun 15 günlük olduğu tahmin edilen yavrusu koruma altına alındı.<br>Devrek Dorukhan Ormanları 18. Bölge'de kaçak avcılar tarafından yaban domuzu vurularak telef edildi. Karayoluna yakın bölgede ölen annesinin yanında bekleyen yavru domuzu görenler ekiplere haber verdi. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru yaban domuzunu koruma altına aldı. Sağlık kontrolü yapılan yavru domuz, araçla Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir fabrikaya ait hayvanat bahçesine teslim edildi. Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru domuzunun yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-05-25 15:31:55<br>

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