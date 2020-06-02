Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'55 yaş için hiç fena değil'

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Zekeriya Duyar (44) hayatını kaybetti, eşi Safiye Duyar (41) yaralandı.<br>Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta almaya gidilen 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekariya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Zekariya Duyar ve eşi Safiye Duyar yaralandı, ambulanstaki sağlık görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan, Zekariya Duyar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Safiye Duyar'ın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. <br>Zekariya Duyar'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-02 17:32:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.