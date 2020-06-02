Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)

<br>KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin hasta almaya giden ambulansla çarpışması görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-02 18:23:54<br>
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