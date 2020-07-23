Zonguldak'ta patlama seslerinin nedeni belli oldu

Zonguldak Merkez ve tüm ilçelerinde iki defa gelen patlama sesinin ise savaş uçağının ses duvarını aşması sonucu yaşandığı öğrenildi.

Zonguldak Merkez, Kdz. Ereğli, Devrek, Çaycuma, Kilimli'de iki defa gelen patlama sesi paniğe yol açtı. TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi. Her evde hissedilen yüksek ses, binaları sarstı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu patlamanın savaş uçağının ses sınırını aşmasından kaynaklandığını ifade etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F16 savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok" ifadelerine yer verdi.



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