Sahil Güvenlik, alabora olan teknedeki 7 kişiyi kurtardı

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ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesindeki 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Cumartesi günü Kozlu Değirmenağzı Plajı mevkisinde su alan balıkçı teknesi alabora oldu. Kara ile ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede teknenin bulunduğu yere ulaşarak 7 kişiyi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan tekne sahibi N.A. ve yanındaki 6 kişi, Zonguldak Limanı'na getirildi. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen 7 kişi, ardından taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-04 17:54:47



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