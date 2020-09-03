7 yıl önce temeli atılan tünelde ışık görüldü Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Mithatpaşa Tünelleri Batı Karadeniz’i bağlayan, İstanbul’a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarından biridir"

Zonguldak’ta yapımı devam eden Mithatpaşa Tünelleri'nde iki tünelde ışık görüldü töreni yapıldı. Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Mithatpaşa Tünelleri Batı Karadeniz’i bağlayan, doğuya kadar giden, oradan batıda İstanbul’a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarından biridir” dedi.

Zonguldak’ta 2013 yılında temelleri atılan ve yapımı devam eden, 30 dakika süren ilçe yolunu 5 dakikaya indiren ve çift tüp olmak üzere toplam 3 bin 440 metre olan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. Zonguldak protokolü tarafından sona gelinen tünelde ışık görüldü töreni yapıldı. Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Tütkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Tutulmaz, Mithatpaşa Tünel çalışmasının yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Kalan yüzde 20’lik kısmın ise kısa sürede tamamlanarak Kilimli’ye kadar olan bölümün, ondan sonra da Filyos’a kadar, oradan da Bartın bağlantısı sağlanarak batıdan gelen yolun ilde hızlı bir şekilde ulaşıma sağlanacak hale geleceğini ifade eden Vali Tutulmaz, “Anlamlı bir günde sizlerle beraberiz. Şu anda içinde bulunduğumuz tünel ilimizin makus talihinin kırılmasında mihenk taşı olacak tünellerden birisidir. Çünkü bu bizim batı Karadeniz’i bağlayan, doğuya kadar giden, oradan batıda İstanbul’a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarından biridir. Bilhassa Zonguldak olarak trafiğin akışını kolaylaştırması açısından hem de Kilimli ilçemiz ve daha doğuya doğru Filyos Vadisi'ne kadar geçecek bölümün önemli alanlarından birisidir. Bunun için mutluyuz. Işık görüldü demek artık bu işin yüzde 80'i bitti anlamına gelir, kalan yüzde 20 kısmı da inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. Bugünkü ışık görüldü töreni ile inşallah bu işin bitme aşamasına geldiğini sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. İnşallah bunun devamı gelecek. Filyos limanı bildiğiniz üzere ham aşaması bitmek üzere, bundan sonra üst yapısı ve endüstri ve serbest bölgenin de faaliyete geçmesiyle ilimizin Filyos’la bağı kurulduğunda bu bölgeden önemli derecede faydalanacaktır. İşsizliğin giderilmesinde, ilin yeniden canlanmasında bu yollar önemlidir. Ancak bu yollar kolay yapılmıyor. Bütün yol tünel kazma şeklinde, açıktan giden bölümlerde ise viyadükler yapılarak geçiliyor. Gerçekten bilhassa Karadeniz’de yol yapmak gerçekten zor. Ancak bunu azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, vekillerimizin ve halkımızın isteğiyle bu başarılıyor. İnşallah en kısa sürede Kilimli’ye kadar olan bölümü, ondan sonra da Filyos’a kadar, oradan da Bartın bağlantısı sağlanarak batıdan gelen yol ilimizde transit bir şekilde hızlı bir şekilde ulaşıma sağlanacak hale gelecektir. Bugünkü törende bunun önemli bir parçasıdır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş makinelerinin harekete geçmesiyle tünelde ilk ışık görüldü.

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