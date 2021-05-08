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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Santranç turnuvasında il birincisi oldular

İHA

Santranç turnuvasında il birincisi oldular

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Erdemir İlkokulu öğrencileri, online santranç turnuvasında il birincisi oldu.
20202021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A kategorisinde Erdemir ilkokulu öğrencileri Oğuz Efe Tok, Erberk Basri Erdil ve Kerem Yıldırım yarışırken, takım olarak il birincisi oldular.
20202021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A Kızlar kategorisinde Erdemir İlkokulu öğrencileri Selen Yılmaz, Esma Yıldız ve Sudenaz Kalaycı yarıştı. Öğrenciler takım olarak il birincisi oldu.
Ayrıca 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A kategorisinde bireysel sıralamada Erberk Basri Erdil il birincisi oldu.
Minik Kızlar kategorisinde bireysel sıralamada Selen Yılmaz il 2.’si oldu. Erdemir İlkokulu yönetimi turnuvada başarı gösteren öğrencileri kutlayarak, başarılarının daim olmasını diledi.

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