Eczacılık Fakültesi Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavında derece yaptı

Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2021 Eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavında derece yaptı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun YÖK Atlas web sitesinde yayınlanan mezun Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başarı listesinde 11. sırada yer aldı.

Eczacılık Fakültesi ilk mezunları arasında yer alan Yağmur Faiz, 2021 yılı itibarıyla açıklanan EUS yerleştirme puan ortalamalarına göre oluşturulan sıralamada Devlet ve Vakıf olmak üzere toplam 42 üniversitenin Eczacılık Fakülteleri arasında 62,78 puan ortalamasıyla arasında 11. oldu.

Derece alan mezunlar için açıklamada bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi yaptığı açıklamada “Mezunlarımızı ve kendilerine verdikleri eğitim ve emekleri ile fakültemizin bu başarısında katkısı olan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, Fakültemizi gururlandıran tüm mezunlarımıza meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi.

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