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Hastane bahçesinde silahla üç güvenlik görevlisini yaralayan sanık korkutmak amacıyla ateş etmiş Güvenlik görevlisi kalçasından çıkartılamayan kurşunla yaşıyor

İHA

Hastane bahçesinde silahla üç güvenlik görevlisini yaralayan sanık korkutmak amacıyla ateş etmiş Güvenlik görevlisi kalçasından çıkartılamayan kurşunla yaşıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesi otoparkında araç park etme iddiasıyla çıkan ikisi güvenlik görevlisi üç kişinin vurulduğu olayın tutuklu sanıkları baba ve küçük oğlu ile tutuksuz diğer oğlu hakim karşısına çıktı. Silahından çıkan kurşunun vücudundan çıkarılamadığı güvenlik görevlisine ateş eden sanık, olayı korkutmak amacıyla yaptığını öne sürdü.
Geçen 4 Mart'ta Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesinin bahçesinde iddialara göre otopark tartışması nedeniyle güvenlik görevlileri Tolga T., Teoman T. ve R.H. silahla yaralandı. Aracını park ettiği sırada güvenlik görevlisi Tolga T.'nin yanına gelerek park etmesinin yasak olduğunu öne süren baba Raci K. ile yaşanan tartışma sonrası olay yerine gelen Tahsin K.; belinden çıkardığı silahla güvenlik görevlilerini yaraladı. Hastane bahçesine gelen Tayfun K. da kardeşi ve babasını araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan iki güvenlik görevlisi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kalça kemiğine kurşun isabet eden Tolga T. ise BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak kurşun; bulunduğu yerin riskli olması sebebiyle Tolga T.'nin vücudundan çıkartılamazken tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay sonrası polise teslim olan baba Raci K. ile Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Tayfun K.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Canavarca hisle kasten yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanma talebi
İddianamede olayı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu sanık baba Raci K. hakkında oğlu Tahsin K.'yi silahla kasten yaralamaya azmettirme ve sanıkların kemik kırığı oluşturacak, konuşmasında sürekli zorluğa neden olacak ve duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirilmesine neden olacak şekilde canavarca hisle kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri şüphesiyle dosyanın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi istendi. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar baba Raci K., küçük oğlu Tahsin K. (25) ile tutuksuz sanık büyük oğlu Tayfun K. ile taraf avukatları katıldı.

"Babamı koruma iç güdüsüyle yumruk attım"
Tutuksuz sanık Tayfun K. hakim karşısında olayı anlattı. Olay günü kardeşinin kendisini arayarak babasının güvenlik görevlileri tarafından hırpalandığını anlattığını bunun üzerine hastaneye gittiğini söyleyen Tayfun K. savunmasında şöyle dedi:
"Olay günü kardeşim Tahsin beni telefonla arayarak 'ağabey dükkana gelebilir misin' dedi. Babamın bakkalına gelmemi söyledi. Bende ne oldu dedim. Güvenlikler babamı hırpaladığını bana söyledi. Kardeşime telefonu kapat dedim sonra babam aradı. 'Kardeşin seni aradı mı? Gelmenize gerek yok. İşinden kalma' dedi. Bende 'tamam baba' deyip telefonu kapattım. Mesai arkadaşıma hastaneye bırakmasını ricasında bulundum. Beraber hastaneye gittik. Vardığımda Tolga T. yerde duruyordu. Babam da Tolga'ya eğilmiş vaziyette duruyordu. Arkasında atkı olan birisi vardı. Meğerse kadınmış. Babama vuruyordu. Sonradan Nahide olduğunu anladım. Babamı koruma iç güdüsüyle yumruk attım. Babamla kardeşimi uzaklaştırdım. Arabada giderken kardeşim ayağına ateş ettiğini söyledi. Bunun dışında herhangi bir husumet olmamıştır. Bu olaydan dolayı üzgünüm. İki taraf için yazık olmaması gereken bir olay."
SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan baba Raci K. ise "O tarihte gelinimle torunumu hastaneye götürüyordum. Yolumun üstünde bakkalda küçük oğlum Tahsin duruyordu. Bakkalın önüne geldim. Gelinimle torunumun kimliklerini aldım hastaneye devam ettim. Poliklinik önünde indirdim. Otomobilde bez ve maması vardı. Hastaneye götürecektim. Arabamı park ettim. O an sivil olarak Tolga geldi. Bana 'Burası yasak arabayı park edemezsin' dedi. Bende 'Hasta getirdim' dedim. Bana 'Beni ilgilendirmez arabanı buradan çekeceksin' dedi. Bende 'Herkes arabasını park etmiş bir tek bana mı yasak burası' dedim. Kendisi de bana 'Evet bir tek sana yasak' dedi. O arada telefon çaldı. Oğlum Tahsin aradı. Sesleri duyunca Tolga ile kavga ettiğimi duyunca bende 'gelmene gerek yok, hallettik' dedim. Hangi baba oğlunun başının derde girmesini ister. Bunun üzerine Tolga'ya bezi mamayı verip arabayı kaldıracağımı söyleyince beni hırpaladı. Kafama vurdu. Ceketim bile yırtıldı. Arbedede arabanın önünde duruyordum. O an Tahsin geldi. Oğluma gelir gelmez vurmaya başladılar. Teoman ve Tolga bunlar iki kardeş. Bana da vurdular. Silah sesi geldi. Önce kendime baktım sonra oğluma baktım yaralandık mı diye. Sonra oğlum Tayfun geldi. Bizi uzaklaştırdı. Keşke böyle olmasaydı. Ben cezaevindeyken annem babam vefat etti. Ailem dağılmak üzere. Yuvam yıkılacak. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Bizi darp ettiler kurtulma şansımız yoktu. Korkutmak amacıyla belimdeki silahı çıkarttım"
Kendisinin olay günü babasına ait bakkal dükkanını işlettiğini eşinin ve çocuğunun nüfus cüzdanlarının kendisinde olması sebebiyle babasının önce bakkala uğradığını ardından da hastaneye götürdüğünü söyleyen Tahsin K. kavga sırasında kurtulma şanslarının olmadığını öne sürerek belindeki silahı korkutmak amacıyla çıkarttığını öne sürdü. Tahsin K., "Olay günü babam eşimle çocuğumu hastaneye getirmişti. Bende babamın bakkalına bakıyordum. Kimlikleri bendeydi. Kimlikleri verdikten sonra babam hastaneye götürdü onları. Bir süre sonra telefonla görüştüğümüzde babam güvenlik görevlileriyle tartıştığını söyledi. 'Gelmeme gerek var mı' dediğimde 'gerek yok' dedi. Bir de ceketinin yırtıldığını söyledi. Telefonu kapattım ama aklım kaldı. Abimi çağırdım. Olay yerine gitmek istedim. Olay yerine vardım. Babamla beni darp ettiler. Kurtulma şansımız yoktu. Belimdeki silahı çıkartarak korkutmak amaçlı Tolga'nın ayağına doğru iki el ateş ettim. Olayın şokuyla kendimi kaybetmişim. Tolgaya ateş ettikten sonra Hastaneye doğru giden Teoman'a da ateş ettim. Bir el ayağına doğru. 'Ne yapıyorum' deyip silahı belime koydum. O esnada ağabeyim gelmiş. Ne oldu burada dedi. Tartıştığımızı söyledim. Arabaya geçin millet toplanıyor bizi linç edecekler dedi. Ayrıldık. Toplamda 34 kez ateş ettim. Pişmanım. Üzgünüm tahliyemi istiyorum. Kendilerinden tekrar tekrar özür diliyorum" diye konuştu.
Olayda yaralanan Tolga ve Teoman T.'nin avukatları ise tutuklu sanıkların silahı kurup hazırlayarak planlı bir şekilde olay yerine geldiğini olayın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını hatırlatarak tutuklu sanıklardan şikayetlerini yinelediler. Sanıkların avukatı ise sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması talebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Baba Raci K. ve oğlu Tahsin K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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