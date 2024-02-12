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        Haberler Gündem Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü - Güncel haberler

        Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:17
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        Zonguldak'ta örtü yangını çıktı
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        İlçenin Dereköseler köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

        Bunun üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana iki arazöz ve bir ilk müdahale aracının yanı sıra 4 teknik eleman, 6 muhafaza memuru ve 12 yangın işçisi yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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