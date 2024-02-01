Zonguldak'ta kaza sonrası oluşan gaz sızıntısı paniğe yol açtı Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonrası oluşan doğalgaz sızıntısı, paniğe neden oldu. Ekipler bölgedeki gazı keserek, patlama veya yangın meydana gelmeden sızıntıyı durdurdu

Zonguldak'ta bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise yol kenarındaki doğalgaz kutusunu kırdı. Doğalgaz sızıntısı başlayan bölgede panik yaşanırken; ekiplerin müdahalesi ile yangın veya patlama meydana gelmeden olumsuzluk giderildi.

Olay, saat 23.00'te İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazayı yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden koşarak uzaklaşırken, park halindeki araç ise savrularak, bir apartmana ait doğalgaz kutusunu kırdı.

DOĞALGAZ SIZINTISI PANİĞE YOL AÇTI Doğalgaz sızıntını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi ile doğalgaz birimi sevk edildi. REKLAM DHA'nın haberine göre; polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine keserek önlem aldı. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar ise yaşananları evlerinin balkon ve camlarından izledi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YOL TRAFİĞE AÇILDI Sızıntı nedeniyle patlama veya yangın meydana gelmedi. Doğalgaz birimi, bölgedeki gazı keserek sızıntıyı durdurdu. Müdahalenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin kırılan gaz kutusunu onarma çalışmaları sürerken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.