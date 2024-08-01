Zonguldak'ta taksi durağına yapılan bomba ihbarı korkuttu

Olay, saat 23.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, Merkez Taksi durağını arayarak, durakta bomba olduğunu söyledi.

"KAÇIN, DURAKTA BOMBA VAR PATLAYACAK"

30 yıldır aynı durakta çalışan taksici Erol Özışık (51), "Saat 11'i 5 geçe, 10 geçe gibi bir telefon geldi. 15-16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. 'Abi kaçın duraktan, bomba var. Patlayacak' diye telefonda benimle konuştu. Ben de 'sen ne diyorsun' deyip inanmayarak yanımdaki arkadaşa verdim. O da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, 'kaçın durakta bomba var.' O da inanmadı gerçi de biz emniyeti aradık. Gelip incelediler. Şu anlık bir şey yok. Yani bilinmeyen numara, görünmedi numara. Taksilerimizi boşalttık. Arama-tarama yapıldı, asılsız ihbardı herhalde. Ben 30 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.