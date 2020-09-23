Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi

AA

Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Tutulmaz, masa düzeninin uygun olmadığı restoran, kahvehane ve çay ocaklarına ceza uygulanması talimatında bulundu.

Denetim sırasında bir iş yerinde baklava ikram edilen Tutulmaz, rejimde olduğunu söyledi.

Tutulmaz, gazetecilere, salgınla ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını düzenli olarak denetlediklerini kaydetti.

Vatandaşların bilinç düzeninin iyi olduğunu belirten Tutulmaz, "Bizler de bu bilinci daha da artırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda basın mensuplarımıza da önemli görevler düşüyor. Hep beraber halkımızın bilinçlenmesiyle inşallah bu problemi çözeceğiz. İlimiz açısından şu anda çok rahatsız edecek durumda değiliz ama yine vakalarımız var. Hedefimiz, bu vakaları sıfıra indirmektir. Daha fazla duyarlı olalım." diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri, sorumluluk sahalarındaki denetimlerini sürdürüyor.