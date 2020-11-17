Yeni dalgaya hazır! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Video iletişim platformu Zoom, arayüzünü ve özelliklerini güncelledi. Windows, macOS, Linux, iOS ve Android işletim sistemlerindeki istemcisini güncelleyen tümleşik iletişim platformu Zoom, gelen güncellemeyle başta ‘Katılımcı aktivitesini askıya alma’ olmak üzere, çok sayıda yeni görsel ve işlevsel özellik kazandı.

ABD borsalarında işlem gören hisseleri, koronavirüs salgınındaki yeni dalga ve kısıtlamalarla yükselişe geçen, aşı haberleriyle ise sert düşüşler yaşayan Zoom’a son güncellemeyle gelen yenilikler şöyle oldu:

İŞTE ZOOM'A GELEN YENİLİKLER

- Video dışı görüşme arayüzü video kapalı görüşme arayüzüyle aynı görünecek: (Windows, macOS, Linux) Video kapalı olarak ayarlanan görüşmelerde toplantı bilgisi ve özelliklerinin olduğu ekran yerine, artık sadece profil resmi ya da isim gösterilecek.

Webinar özellikleri

- iPad için gelişmiş galeri görünümü (iPad): Galeri görünümü artık 4x4 büyüklüğündeki videoları destekleyecek. 11 inç ve 12,9 inçlik iPad Pro’lar ise 5x5’e kadar video görüntüleyebilecek. Çoklu sabitleme, çoklu öne çıkartma ve özel galeri görüntüleme düzenlemesi de desteklenecek.

- Tek seferde çoklu program paylaşma (Windows, macOS): Tüm masaüstü yerine birden fazla masaüstü programı tek seferde paylaşılabilecek. Diğer programlar ve masaüstündeki program dışı alanlar izleyici tarafından görülemeyecek. Paylaşan, hangi programları paylaştığını programın dışını kaplayan kalın ve yeşil sınır çizgisi ile her zaman görebilecek. Bu özellikten faydalanabilmek için paylaşan istemcinin 5.4.3 sürümünü kullanması yeterli, izleyiciler daha önceki sürüme sahip olsalar da paylaşılan ekranı görüntüleyebilecek.

- Android’de Sanal Arka Plan için artan destek (Android): Android’de Sanal Arka Plan kullanımını artık Adreno 615, 616, 618 ve 620 GPU’lar da destekliyor.

Toplantı özellikleri

- Gelişmiş toplantı içi kötüye kullanım raporlama (Windows ,macOS, Linux, iOS, Android, Web istemcisi): Toplantı sahipleri ve katılımcılarının kötüye kullanımı Zoom’a raporlama sürecini basitleştirecek.

- Katılımcı aktivitesini askıya alma (Windows, macOS, Linux, iOS, Android): Güvenlik panelinde yer alan yeni özellik, tüm katılımcı aktivitelerini anında askıya alarak, tüm video ve sesleri kapatacak, ekran paylaşımını durduracak, ara odalarını sonlandıracak ve kaydı beklemeye alacak.

Sohbet özellikleri

- Sohbet mesajlarını tutturma (Windows, macOS, Linux, iOS, Android): Kullanıcılar bir kanaldaki mesajı kanalın en tepesine tutturabilecek. Tutturulan mesajlar kaldırılabilecek, yerine başka mesajlar tutturulabilecek ya da gizlenebilecek. Tutturulan mesajların kaydına, kanal seçenekleri panelinden erişilebilecek.

Phone özellikleri

- Gelişmiş Geçmiş ve Sesli Mesaj sekmeleri (Windows, macOS, Linux, Android, iOS): Geçmiş ve Sesli Mesaj sekmeleri için konum, çağrı bilgisi ve istenmeyen arama olup olmadığını daha iyi belirten arayüz geliştirmeleri kullanılabilecek. Konum içeren ancak çağrı bilgisi olmayan arama geçmişi girdileri ilk satırda telefon numarasını, ikinci satırda konumu içerecek. Güncelleme öncesinde, konum bu arama geçmişi girdilerinde ilk sırada yer alıyordu.