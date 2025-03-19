'Zorla Güvenlik', 21 Mart'ta sinemalarda

Yapımını 29ON Productions ile Berton Medya'nın üstlendiği, 21 Mart’ta sinema salonlarında yerini almaya hazırlanan 'Zorla Güvenlik' filminin fragmanı yayınlandı.

Hikâyesi Serdar Şen’e ait olan 'Zorla Güvenlik' filminin senaryosunu Ozan Sertdemir kaleme alırken, yönetmenliğini ise Caner Çetiner üstleniyor. Bol kahkahalı dakikalarla her yaştan seyirciyi eğlenceli bir maceraya çıkaracak olan 'Zorla Güvenlik' başarılı oyuncu kadrosu ile sosyal medya fenomenlerini beyazperdeye taşıyor.

OYUNLARDAN GERÇEK DÜNYAYA: 'ZORLA GÜVENLİK' İLE AKSİYON VE KOMEDİ BİR ARADA Hayatını bilgisayar oyunlarıyla geçirmiş, hiç çalışmamış olan Aydoğan, annesinin işe girme ısrarlarına karşı direnirken, hayranı olduğu yayıncı Gülfem’in sözlerinden etkilenerek nihayet iş hayatına atılır.

Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Aydoğan, yılbaşı gecesi mesaiye kalmasıyla kendisini hiç beklemediği aksiyon dolu bir maceranın içinde bulur. Aydoğan daha ilk günden, bir yandan hayranı olduğu fenomenle karşılaşırken, diğer yandan AVM’ye giren davetsiz misafirlerle mücadele etmek zorunda kalır.

REKLAM Yanlış anlaşılmalar, aksiyon dolu kovalamacalar ve sürpriz gelişmeler, alışveriş merkezinin içinde temposu hiç düşmeyen bir geceye dönüşüyor. Dijital dünyanın ünlü isimlerinin de dahil olduğu bu eğlenceli hikâye, komedi ve aksiyonu iç içe geçirerek seyirciye tempolu ve bol kahkahalı bir film sunmayı amaçlıyor.