Zorlu PSM'de bu hafta, başarılı müzisyenler Ceylan Ertem, Coşkun Karademir ve Cenk Erdoğan'dan oluşan Yekpâre Trio, Aşık Veysel'den, Hasret Gültekin'e, Neşet Ertaş'dan Ahmet Kaya'ya birçok değerli ozanın türkülerini ve kendi yazdıkları eserleri 7 Aralık akşamı yorumlayacaklar.

Başrolünde başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın oynadığı, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söylediği Bir Arabesk Müzikali seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Öte yandan Hedonutopia, yayınlayacakları yedinci albümleri olan 7'yi 9 Aralık Cuma günü dinleyicileriyle buluşturacak.

JEKYLL & HYDE // 5 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 20.00

İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır. Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile seyircisiyle buluşuyor.

SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 5 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Tony Ödüllü Broadway müzikali Sidikli Kasabası Müzikali 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde. Greg Kotis ve Mark Hollman'ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta.

Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesi de özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası'na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf sisteme başkaldırının başlaması ise sadece bir aşk kıvılcımına bakar. Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşuyor.

TOZ // 5-6 ARALIK // %100 STUDIO // 19:00 ve 21.00

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan. Sokakların da anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadın... Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi... Sonra birden fazla 'çat' sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanan... Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan'la tanıştığımızda; o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan'ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri'nin öyküsü, 1960'lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor'un yönetiminde, Zerrin Tekindor'un performansıyla seyirciyle buluşuyor.

CANER OMUR STAND UP // 6 ARALIK // touché // 22.00

Caner Omur müzikal komedi ile marine ettiği beyin yakarken güldürdüğü gösterisi ile, 6 Aralık tarihinde touché'de kahkaha dolu bir akşam geçirmek isteyenlerle buluşuyor.

HEY GİDİ KARADENİZ // 6 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Hey Gidi Karadeniz konseri bu sefer senfoni orkestrası eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'e geliyor. İlki 2003 yılında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Yapılan ve büyük ilgi gören Hey Gidi Karadeniz konseri bu kez 60 kişilik Senfoni Orkestrası eşliğinde; Fuat Saka, Şevval Sam, Niyazi Koyuncu ve Samida grubunun katılımıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

BİR ARABESK MÜZİKALİ- AFARA UĞUR ASLAN // 7 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Başrolünde başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın oynadığı, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söylediği Bir Arabesk Müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Şirin Aktemur'un yazıp yönettiği Afara-Bir Arabesk Müzikali, seyirciyi mekâna girdiği andan itibaren bir döneme götürüp, o dönemin değerleriyle buluşturuyor.

RİŞE ÖZKAN QUARTET // 7 ARALIK // touché // 22.00

Sheila Jordan, Bill Charlap, Nancy Marano ve Aaron Goldberg gibi müzisyenlerle çalışma fırsatı bulan Rişe Özkan, quartet ekibiyle 7 Aralık akşamı touché'de dinleyenlerine caz standartlarıyla dolu seçkin bir repertuvar sunmaya hazırlanıyor.

YEKPARE TRIO // 7 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

Yekpâre: kopuzun, bağlamanın, gitarın, kalpten gelen seslerin ve kadim sözlerin buluşması... Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan ve Coşkun Karademir'den oluşan Yekpare Trio, 7 Aralık akşamı Turkcell Platinum Sahnesi'ne geliyor.

BİFO & GAUTİER CAPUÇON // 8 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 20.00

21. yüzyılın viyolonsel elçisi, dünyanın önde gelen orkestra şefleri ve müzisyenleriyle verdiği konserlerle zirvedeki yerini koruyan, Louis Vuitton Vakfı'nda kurduğu La Classe d'Excellence de Violoncelle ile genç nesle birikimlerini aktaran Gautier Capuçon, BİFO'nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul'a geliyor. Sanatçının birlikte projeler ürettiği, günümüzün ilgiyle izlenen bestecilerden Lera Auerbach'ın Diary of a Madman başlıklı viyolonsel konçertosu BİFO'nun ortak siparişi ile yazılmış ve ilk kez Ocak 2022'de Münih'te seslendirilmişti. Yapıtın Türkiye'deki müzikseverlerle buluşacağı sezonun merakla beklenen bu mükemmel konserinde BİFO'yu konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetecek.

ALİ CONGUN STAND UP // 8 ARALIK // touché // 22.00

Nev'i şahsına münhasır komedyen Ali Congun, çevreden merkeze isimli insani ilişkilere ve yaşamın çelişkilerine değindiği asabi tonlu tek kişilik gösterisi ile 08 Aralık' ta Zorlu PSM touché'de günü kahkahayla sonlandırmak isteyenlerle buluşuyor.

EVLİLİKTEN SAHNELER // 8 ARALIK // %100 STUDIO // 20.30

Johan ve Marianne 10.evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? "İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?" "Aile nedir?" "Şefkat nedir?" "Aşk nedir ne değildir?" sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman'ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem'in rol aldığı "Evlilikten Sahneler" seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

HEDONUTOPIA 7 ALBÜM LANSMAN KONSERİ // 9 ARALIK // %100 STUDIO // 21.00

Hedonutopia yayınlayacakları yedinci albümleri olan 7'yi 9 Aralık Cuma günü Zorlu PSM %100 Studio'da dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hedonutopia'nın şarkılarıyla "Yaşadığımız toprağın hissini, aşkları, ayrılıkları, insan olmanın derdini, insanlığın kendiyle derdini, duygu değişim durumlarını, karşı olana dair ihtiyacı, geçmişin izlerini, kendi yarattığımız sarmaşıklarda boğulmama savaşını, ölümün bir başlangıç yaratışını- anlıyoruz!" dediği bu albümü dinleyici ile birebir paylaşacağı 7 Albüm Lansman konseri 9 Aralık Cuma Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

ŞAŞIRT BENİ // 10 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

MMT ve KerkiSolfej, ''Şaşırt Beni'' oyununu sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan ''Şaşırt Beni'' kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran ve oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, KerkiSolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatroseverlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olmasını planlıyor. Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun dekor tasarımları Ceren Karahan, sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından besteleniyor.

ZEHRA'NIN ARDINDAN 25 YIL // 11 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

İstanbul Gedik Üniversitesi – Gedik Sanat iş birliğiyle ve Zorlu PSM ev sahipliğinde 11 Aralık akşamı Zehra Yıldız'ı aramızdan ayrılışının 25. yılında anıyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik dahil pek çok ödüller kazanıp, Metropolitan,Teatro alla Scala, Cornegie Hall, Barselona Gran Teatre Liceu, Washington Opera Tiyatrosu gibi dünyanın en önemli sahnelerinde ve opera festivallerinde yorumladığı baş yapıtlarla Türkiye'yi başarıyla temsil eden bas – bariton Burak Bilgili; Türkiye, Yunanistan, Almanya, Litvanya'da düzenlenen festivaller kapsamında yer aldığı temsil ve resitallerde sağladığı başarılarla adını duyuran soprano Burcu Hancı, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler alan, İstanbul, İzmir ve Ankara ve Adana'da öğrenimlerine devam eden altı genç yetenek, yurt içi ve yurt dışında solo resitallerin aranan ismi piyanist Gökhan Aybulus eşliğinde Zehra Yıldız ile Turkcell Platinum Sahnesi'nde buluşturuyoruz.

KUM ZAMBAKLARI // 11 ARALIK // %100 STUDIO // 16.00 ve 19.00

Zorlu PSM Prodüksiyon'un Ortak Yapım kapsamında hayata geçirdiği oyunu Kum Zambakları, insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Tutkulu bir aşkın şiirselliğinin ve ruhları dans ettiren müziklerin yan yana geldiği bu oyun modern şehir hayatının içinde sıkışmış evli bir çiftin ilişki sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor. Doğayı ve hayvanların doğal yaşamını yok eden insanlığın kendisiyle ve kadın erkek ilişkisi üzerinden birbiriyle olan çatışmasını eğlenceli bir dille tartışmaya açıyor. Seyirciler aşk ve şiddet arasında duygusal gitgeller yaşayan ve birbirini yok etmeye çalışan Duygu ve Fikret'in hayatının farklı evrelerine tanıklık ederken insanlığın doğayla olan ilişkini yeniden gözden geçirecek.

LEVENT ERDEN İLE ZAHİRİ HAKİKAT // 11 ARALIK // touché // 17.00

Teknolojisiz dönemin Kim, Nerede, Ne ile, Ne yapıyor? kült oyununu katılan herkesle birlikte yeniden yorumluyor. Zahiri Hakikat, sanal gerçekliğin miş'li geçmiş zamanı. Daha önce hiç duyulmamış, her gün yepyeni, birlikte oluşturulan ve bir daha anlatılamayacak hikayeler...ler... ler... ler... Levent Erden, çocukluktan kalan yöntemlerle hiç anlatılmamış hikayeleri katılımcılarla beraber 11 Aralık akşamı touché'de yine o anda oluşturmaya hazırlanıyor.