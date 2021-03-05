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Zorlu PSM’nin 'Sahne Tozu Yutanlar' serisinin konukları Özge Fışkın ve Koray Candemir

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatçıların, birbirlerine merak ettiklerini sordukları ve sahne tozu yutmanın kendileri için anlamını paylaştıkları Zorlu PSM’nin Youtube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da Koray Candemir ve Özge Fışkın keyifli sohbetleriyle kamera karşısına geçti.

Zorlu PSM’nin 'Sahne Tozu Yutanlar' serisinin konukları Özge Fışkın ve Koray Candemir

Zorlu PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir araya getirdiği Youtube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde müzik dünyasının deneyimli isimleri Koray Candemir ve Özge Fışkın’ı bir araya getirdi.
Pandemi koşullarıyla canlı sahne performanslarının askıya alınmasının kendileri için nasıl bir süreç yarattığını anlatan deneyimli isimler; yeniden sahnede seyircileriyle buluşacakları günleri iple çektiklerini ifade etti.


Karantina içindeki şefin ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Özge Fışkın, "Bu hayatta şarkı söylemekten sonra en çok sevdiğim şeyin yemek yapmak olduğunu yeniden keşfettim” dedi.

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Özge Fışkın

Dinleyiciyle kurulan bağda hem şarkıyı sevmenin hem de teknik yerine hissederek söylemenin en önemli noktalar olduğunu vurgulayan ikili, içinden geçtiğimiz olağanüstü sürece yönelikse “Her şeyi alabilirler ama neşemizi asla” sözleriyle umutlarını yitirmediklerini vurguladılar.

Koray Candemir
Koray Candemir

Sanatçıların pandemi koşullarında yaşadıkları tecrübelerinin yanı sıra unutulmaz sahne anılarını da anlattıkları “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümünü Zorlu PSM Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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