Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 22 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 22 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 22 ŞUBAT

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Şeyda Hanım'ın sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli olacak.

Yarışmanın birincisi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz...