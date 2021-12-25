Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak konusu oldu. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan programda bir isim 15 bin TL'yi aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim? İşte tüm merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 24 ARALIK 2021

24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Mesut Bey oldu ve 15.000 TL'lik ödülü kazandı.

GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Haftanın finalinde 32 puan alan iki yarışmacı Tuba Hanım ve Toprak Bey 15.000 TL ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.