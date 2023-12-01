Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu: 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu: 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için geri sayım sona erdi. Bugün son olarak Sercan beyin konuk olacak yarışmacılardan biri, büyük ödülü haftanın birincisi olup büyük ödülün sahibi oldu. İşte, şimdiden çevrildiği 1 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...