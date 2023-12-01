Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödülü kim aldı? 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı?
TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün yaşandı. Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan fenomen yarışmada bugün Sercan Bey'in evinde kazanan isim belli oldu. İşte, 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline ilişkin detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için geri sayım sona erdi. Bugün son olarak Sercan beyin konuk olacak yarışmacılardan biri, büyük ödülü haftanın birincisi olup büyük ödülün sahibi oldu. İşte, şimdiden çevrildiği 1 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 41 puan alan Ali Hüda Bey oldu.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı: İrem hanım
2. gün yarışmacısı: Furkan bey
3. gün yarışmacısı: Çağla hanım
4. gün yarışmacısı: Nalan hanım
5. gün yarışmacısı: Sercan bey