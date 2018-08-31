Zulte Waregem - Club Brugge karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Zulte Waregem, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Club Brugge takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 5 puanlı Zulte Waregem 9. sırada bulunuyor, Club Brugge 13 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Zulte Waregem, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 260. İddaa'da Zulte Waregem kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Club Brugge kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Zulte Waregem son haftadaki Lokeren müsabasında 0-2 kazandı.

Club Brugge, St Truiden karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Zulte Waregem, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Club Brugge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Club Brugge, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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