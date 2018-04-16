Adli tıp uzmanları online oyunları tartıştı

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nce düzenlenen 15. Adli Bilimler Kongresi, Antalya’da yapıldı. Üniversitelerden ve Adli Tıp Kurumu’ndan çok sayıda adli tıp uzmanı, genetikçi, hukukçu, psikolog, kimyager ve biyoloğun katıldığı kongrede, 93 sözel ve 113 poster olmak üzere toplam 206 bildiri sunuldu.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen, “Kongreye 332 kişi katıldı. 16 panel yapıldı. Kongredeki önemli konulardan biri adli tıp eğitimiydi. Çünkü adli tıp uzmanlarının olmadığı yerlerde, belli bir yasal sorumluluk çerçevesinde adli tıp hizmetlerini bu doktorlar veriyor” dedi.
Prof. Dr. Ergönen, “Adli tıp eğitimi Adli Tıp Kurumu’nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az 1’i doçent 2 öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez’ denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu” diye konuştu.
"MEDYA GÖZÜYLE ADLİ BİLİMLER" PANELİ
Kongrede "Medya gözüyle adli bilimler" konulu bir de panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün yaptığı panele konuşmacı olarak Habertürk Gazetesi Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın ve Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek katıldı. Adli bilimciler ile medya ilişkilerini değerlendiren Zülfikar Ali Aydın, "Medya ile adli bilimciler arasında bir güven sorunu var. Adli bilimlerle ilgilenen uzmanlar, medyanın yaklaşımını yüzeysel buluyor ve çok önemli araştırmalarını bile medyayla paylaşmıyor" dedi. Aydın bu nedenle doğru veri ve içeriğin ortaya çıkarılmasında medya kadar adli bilimcilere de görev düşüyor" diye konuştu.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TIP EĞİTİMİNDE VERİLMELİ"
Kongre hakkında bilgi veren Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen "Kongreye 332 kişi katıldı. 16 panel gerçekleştirildi. Kongredeki önemli konulardan birisi adli tıp eğitimiydi. Çünkü adli tıp uzmanlarının olmadığı yerlerde, belli bir yasal sorumluluk çerçevesinde adli tıp hizmetlerini bu doktorlar veriyor. Bizim rehber aldığımız bir ‘İstanbul Protokolü' bir de ‘İstanbul Sözleşmesi' var. Mezunlarının yarısı bu sözleşmeyle ilgili eğitim almamış. 6 yıllık fakültede bu protokol ile sözleşmenin de yer aldığı olmazsa olmaz bazı eğitimlerin verilmesi gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Ergönen şunları söyledi: "Adli tıp uzmanı eğitimi Adli Tıp Kurumu'nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az biri doçent iki öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez' denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu. Derneğimizin yaklaşık 400 üyesi var. Toplam uzman sayısı 500'ü bulmuyor. Bir de eğitimini tamamlayan uzmanlar ücret farkı nedeniyle üniversitelere dönmüyorlar. Bu sorunun çözülmesi için zamana, adil ücretlendirmeye ve kadroya ihtiyaç var."
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