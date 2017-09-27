Antalya'da ocakta yemeklerin bulunduğu evinin anahtarını yanlışlıkla çöpe atan ve daireye giremeyen kadının yardımına itfaiye yetişti. Kadının, eve balkondan giren itfaiyeye, "İçeriye ayakkabılarla girmeyin, gelirken sigaramı getirmeyi unutmayın" sözleri ise gülümsetti.

İHA'nın haberine göre olay saat 10.00'da Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev hanımı 45 yaşındaki Kadriye Yay, mutfakta ocağa üç çeşit yemek koyduktan sonra, biriken çöpleri atmak için dışarı çıktı. Yay, kapıyı çekip çöpleri eline aldığı zaman yanlışlıkla evin anahtarını da çöpe attı. Tüm aramasına rağmen anahtarı bulamayan Yay, ocaktaki yemeklerin yangın çıkarma ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.



MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle ikinci kattaki eve balkondan girdi. İtfaiyenin çalışmasını endişeli gözlerle izleyen Kadriye Yay, balkondan giren itfaiye erine "İçeriye ayakkabılarla girmeyin, gelirken sigaramı getirmeyi unutmayın" diyerek espri yaptı. İtfaiye ekipleri ocağı kapattıktan sonra, Kadriye Yay'ın sigarasını da getirdi. Üst komşular ise itfaiyenin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Yay, itfaiye ekiplerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.