Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün cenaze töreninde fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde 22 Şubat'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Harun Bilgin isimli vatandaş aracının başında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Bilgin, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Harun Bilgin Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Harun Bilgin Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan, Manavgat'ta bir içecek fabrikasında depocu olarak çalıştığı bildirilen Harun Bilgin, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde defnedilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER