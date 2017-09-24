Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe, FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına ilişkin 25 şüpheli hakkında daha iddianame hazırladı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait telsizlerde kullanılan kripto yazılımını gerçekleştiren birimdeki ASELSAN çalışanları da FETÖ’cü çıktı.

KRİPTO BİRİMİNDE: İddianamede, şüphelilerden Zafer K., Zafer T., Yiğit A.D. ve İsmail S.’nin, TSK’ya ‘kripto yazılım’ hazırlayan birim olan Test 1’in Haberleşme Bilgi Teknolojileri Elektronik Üretim Müdürlüğü’ne ait kripto bölümünde teknisyen olarak çalıştıkları ifade edildi. Şüphelilerden İsmail S.’in ASELSAN’daki FETÖ faaliyetlerini organize ettiği belirtildi.

Örgüt içi evlilik yaptığı ifade edilen İsmail S.’nin eşi Zeynep S.’nin de ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ’cü bazı hâkim ve savcılara ablalık yaptığı öğrenildi. S.’nin kurumda örgüt adına kurban parası, himmet topladığı kaydedildi.

ANAFARTALAR KOLEJİ: İddianamede, gizli tanık Efe, 17-25 Aralık sonrasında örgüte ait bir okula giden çocuklarını geri almak istediğini ancak okulun müdür yardımcısı ve şüpheli İsmail S.’nin, çocuklarını sivil imam Hakan Çiçek’e ait olan Anafartalar Koleji’ne göndermesi konusunda telkinlerde bulunduğunu anlattı.

Şüpheli İsmail S. ise ifadesinde örgütle bağlantısını reddederek, “Çocuğumu okullarına göndermemin haricinde herhangi bir bağım yoktur, fikri olarak da hiçbir yakınlığım bulunmamaktadır. İş ortamım ve çevremde benim duruşumu bildikleri için beni örgüt içerisine dahil etmeye çalışan kimse olamazdı ve olamadı da” diye konuştu.

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