Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
TÜRK JETİ KAZASIYLA İLGİLİ KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Bekir Bozdağ, "Jet 17. 40 sıralarında düştü. Yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Enkaza ulaşıldı, kara kutu ele geçirildi, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Olayın duyulduğundan itibaren Başbakanlık'ta bir kriz masası oluşturuldu. Türkiye'den oraya arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sebebi kesin olarak belli değil" dedi.
ZEYTİN DALI HAREKATI KAPSAMINDA TOPLAM 3 BİN 381 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı" diye konuştu.
"ALMANYA'YA ELDEN BİR NOTA VERİLDİ"
Bekir Bozdağ, "(Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar) Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.
ABD İLE 3'LÜ MAKANİZMA
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı. Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik. Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır." diye konuştu.
"KİMSE TAKVİM VERMEMİ BEKLEMESİN, DAVULLA, ZURNAYLA ORAYA GİTMEYECEĞİZ"
Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.