Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRK JETİ KAZASIYLA İLGİLİ KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bekir Bozdağ, "Jet 17. 40 sıralarında düştü. Yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Enkaza ulaşıldı, kara kutu ele geçirildi, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Olayın duyulduğundan itibaren Başbakanlık'ta bir kriz masası oluşturuldu. Türkiye'den oraya arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sebebi kesin olarak belli değil" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI KAPSAMINDA TOPLAM 3 BİN 381 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı" diye konuştu.

"ALMANYA'YA ELDEN BİR NOTA VERİLDİ"

Bekir Bozdağ, "(Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar) Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.

ABD İLE 3'LÜ MAKANİZMA

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı. Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik. Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır." diye konuştu.

"KİMSE TAKVİM VERMEMİ BEKLEMESİN, DAVULLA, ZURNAYLA ORAYA GİTMEYECEĞİZ"

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

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