Balığın faydaları... Balığın faydaları nelerdir? Balığın en faydalı yeri neresi?

Haftada 2 defa balık tüketmek, vücut direncinizi artırıyor. Sağlıklı beslenmede balık tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'de balık tüketiminin ise çok az olduğunu söylüyor.

Balığın kılçığının yanı sıra kafası ve kuyruğunun da kalsiyum bakımından zengin olduğunu belirten uzmanlar, kemik erimesi olanların mutlaka tüketmesi gerektiğini kaydediyor. Ancak balığı mevsiminde tüketmek oldukça önemli bir konu. Örneğin; Aralık ayında uskumru, lüfer, palamut, torik, tekir, hamsi tüketilmelidir.

"BİRÇOK HASTALIĞIN ŞİFASI BALIK PULUNDA GİZLİ"

Su ürünleri konusunda dünyaca ünlü Japon bilim insanı Kohei Kihara, Türkiye'de balığın pulunun hiç kullanılmadığını ancak birçok hastalığın şifasının balık pulunda gizli olduğunu söylemişti.

Kihara, "Pul çok değerlidir, kalsiyum ve fosfat içerir. Eklemlere iyi gelir. Pulu toz haline getirip tablet yapıyor ve su ile karıştırarak içiyoruz. Yaşlı insanların eklem ağrıları için bulunmaz bir ilaç bu. Ayrıca kadınların yüzünü de yumuşak tuttuğunu eklemeliyim" açıklamasında bulunmuştu.

Kişi başı yıllık balık tüketimi, dünya genelinde 16 kilogram, Avrupa'da ise 25 kilogram iken Türkiye'de ise 8 kilogram seviyesinde.

BALIK, OBEZİTEYİ, TANSİYONU VE FELÇ GİBİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

Uzmanlar, sağlıklı yaşam ve obeziteye karşı mücadele için balık tüketiminin artırılması gerektiğini söylüyor.

Balıktaki omega 3 yağı, damar sertliği, tansiyon, kalp, damar ile felç gibi hastalıkları önlüyor; obezite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltıyor.

Vücut direncinizi artırmak için haftada 2 kez omega 3 bakımından zengin olan balık tüketmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, balığın retina, beyin ve sperm hücrelerinin tam olarak çalışmasına yardımcı olduğunu, kalsiyum ve fosfat içeriğinin de eklem ağrıları ve cilt yumuşaklığına iyi geldiğini vurguluyor.

HANGİ AY HANGİ BALIK TÜKETİLMELİ?

Balık, vitamin, mineral bakımından oldukça zengindir. Ancak balığı mevsiminde tüketmek çok önemlidir. Kış mevsiminin dışında tüketilen hamsi ve palamuttan; yaz aylarında tüketilen lüfer ve kefalden şifa beklememek gerekiyor.

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.

Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

Eylül: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Aralık: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.

balığın faydaları

balığın en faydalı yeri neresi