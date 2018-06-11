Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın Akvaryum Koyu’nun sırtlarında yükselen 19 villa, vatandaşların tepkisini çekti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 Ağustos 2014’te Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırladı. Plana göre Bozcaada ve Gökçeada’nın yüzde 90’ının imara açılacağı iddia edildi. Ancak adalarda yaşayan vatandaşlar ve çevreciler plana tepki gösterince, bakanlık 2015’te planı revize etti. Bozcaada’da barınma amaçlı da olsa bağ evi yapılmasına yasak getirildi. 2016 yılında adadaki bakir bazı koylara şezlong, şemsiye ve büfe konularak işletme açılması veya kiralanması için ihaleye çıkıldı.
Ancak yine tepkiler olunca bakanlık bu ihalelerden de vazgeçti. Akvaryum Koyu manzaralı inşaatı devam eden yapılara 26 Ekim 2015 tarihinde ruhsat veren Bozcaada Belediyesi’nin CHP’li başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, “Şu anda devam eden tüm yapılar, 20 Ağustos 2014’ten önce onaylanmış, Anıtlar Kurulu’ndan geçmiş son projeler. Hatta bununla ilgili biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş de sormuştuk. Bize gelen cevap, bu projelerin geçerli olduğu yönündeydi. Bu nedenle ruhsat verildi” diye konuştu.
‘İŞİ ALDIĞIMIZDA RUHSATLI BİR YERDİ’
Bozcaada Kent Konseyi Başkanı Öznur Evergen, “Kimse 80 metrekarelik bir ev bile yapamazken, bölgede 50’ye yakın villa tipi evlerin yapılmasını şaşkınlıkla ve tepkiyle izliyoruz. Yazık etmesinler adamıza” dedi. Villaları yapan inşaat firmasının CEO’su Nebil Tambay ise “Yaptığımız kanunsuz bir iş yok. Bu işi aldığımda izinli, ruhsatlı bir yerdi burası. 2016’da yapımına başlandı, planlanan sürede de bitecek” ifadesini kullandı.
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