ABD'nin dünyaca ünlü müzik ve sanat festivali Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, bir ay önce geçirdiği felç sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.
Harvey, 1986 yılında arkadaşı Jerry Goodell ile beraber yaz gündönümünü kutlamak için San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamı ateşe vermiş, festivalin felsefesi de buradan doğmuştu.
1990 yılında Burning Man festivali ilk kez Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti.
Her yıl dünyanın dört bir yanından 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan festival alanı, sanatçıların dev enstalasyonlarıyla çevreleniyor, ortaya inşa edilen 'Tahta Adam' da etkinliğin son gününde yakılıyor.
'Kalıpların adamı olmadı hiç'
Burning Man şirketinin CEO'su Marian Goodell, ölümünün ardından Harvey için şu mesajı paylaştı:
"Larry etiketler için yaşayan bir adam olmadı hiç. Herhangi bir kalıba girmedi, tüm kalıpları yıkıp kendi hayatını yaşadı.
"O bir peyzaj mimarı, bir felsefeci, bir espritüel, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol göstericiydi. Hatta bir ara taksi şoförü ve bisikletli kurye de oldu. Varlığının yaşamlarımızdan eksildiğini yıllarca hissedeceğiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrılmayacak."
'Kırık bir aşk hikayesi'
Harvey, festivalin "kırık bir aşk hikayesinin yıldönümünde" doğduğunu söylemişti.
2016 yılında BBC'ye konuşan Harvey, "Bu hikaye yıllardır şişiriliyor. Aslında kız arkadaşımı yakıyordum. Hatta kulağa daha ilginç gelsin diye, kız arkadaşımın avukatını yakıyorum demiştim. İnanın yanan adamın nereden geldiğini bilmiyorum" demişti.
"Etkinliğin ruhu canlı ve ayakta" diyen Harvey, tüm bu çılgınlığın nereden geldiğini soranlara şöyle yanıt verdiklerini söylüyordu:
"Bilmiyorum, bunu keşfedecek olan sizlersiniz."
Burning Man Project şirketi 2015'te yıllık gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduğunu, 30,4 milyon dolarınında etkinliğin finansmanına ayrıldığını açıklamıştı.
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