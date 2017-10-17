Bütçe eylülde 6.4 milyar, ilk 9 ayda 31.6 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesini, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin eylülde 6.4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık verdiğini söyledi. Ağbal, toplantının ardından bütçe klasörlerinin ipini bağlarken, bu yıl ilk defa bütçe tasarısını Başbakanlığa elektronik ortamda sundu.

SAVUNMAYA 18.7 MİLYAR TL

Ağbal, kamu-özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan projelerin bütçeye etkilerine ilişkin soruyu yanıtladı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Ağbal, gerçekleştirilen tüm KÖİ projelerinin toplam büyüklüğünün, gelecek yıllarda bütçeye yansımaları konusunda uluslararası standartlarda bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Gelecek yıl Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastaneleri projeleri için 2.6 milyar lira ödenek ayırdıklarını belirten Ağbal, bu ödeneğin bir kısmının sabit kira ödemelerinden, bir kısmının da hesaplanan değişken hizmet bedellerinden oluştuğunu vurguladı. Ağbal, bundan sonraki yıllarda da şehir hastaneleri tamamlandıkça, buradan gelen bedellerin bütçeye yansıtılacağını ifade etti.

Ağbal, 2018 yılında ulaştırma projelerine verilen garanti ödemeleri kapsamında da 3.6 milyar liralık kaynak ayırdıklarını söyledi. Ağbal, “Yaptığımız hesaplamalara göre ilk yıllarda böyle bir garanti ödemesi olsa bile sonraki yıllarda trafiğin hızla artması sayesinde buradaki garanti ödemeleri biteceği gibi, devlet olarak ilave gelir sağlayacağız” dedi.

ÖĞRENCİ KREDİSİ 470 TL’YE ÇIKIYOR

Ağbal, gelecek yıl savunma ve güvenliğe 18.7 milyar lira kaynak aktarılacağını, bunun büyük ölçüde savunma birimlerinin yeni oluşan modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacağını söyledi. Ağbal, “Türk Silahlı Kuvvetleri teknolojinin getirdiği bütün imkânları kullanmak üzere yeni, önemli projelere imza atıyor. Ülkemizin güvenliği için gerekli her türlü ilave projeyi de bu yolla destekleme imkânına kavuşacağız” dedi.

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarı 2018’de 425 liradan 470 liraya çıkarılacak.

TAŞERON EKK’DA GÖRÜŞÜLECEK

Ağbal, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) bir kez daha görüşüleceğini, daha sonra Bakanlar Kurulu’na taşıyacaklarını belirtti. Ağbal, belediyelerde çalışan taşeron işçilerin de bu paket çerçevesinde ele alınacağını ancak hepsi için aynı çözümün söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bütçe ilk kez elektronik ortamda Başbakanlık’a gönderildi

2018 BÜTÇE AÇIĞI 65.9 MİLYAR TL (MİLYAR TL)

Bütçe giderleri: 762.8

Faiz hariç giderler: 691.1

Personel giderleri: 213.9

Faiz giderleri: 71.7

Bütçe gelirleri: 696.8

Vergi gelirleri: 599.4

Vergi dışı gelirler: 97.4

Bütçe açığı: 65.9

Faiz dışı fazla: 5.8

BÜTÇEDEN NEREYE NE KADAR HARCANACAK

Eğitim: 134.2

Sağlık: 126.8

Sosyal yardımlar: 50.8

Yatırım: 85.1

Tarım: 29.6

Reel sektör destekleri: 37.0

Savunma ve güvenlik: 18.7

AR-GE: 4.9

Şehir hastaneleri: 2.6

Köprü otoyol garantileri: 3.6

Kredi Garanti Fonu: 3.0

BES: 4.0

GÜNLÜK ARAÇ GARANTİSİNİN ALTINDALAR

Osmangazi Köprüsü / Garanti: 40 BİN / Geçen araç: 21 BİN

Yavuz Sultan Selim Köprüsü / Garanti: 135 BİN / Geçen araç: 110 BİN

AvrasyaTüneli / Garanti: 68 BİN / Geçen araç: 45 BİN

ÖZELLEŞTİRME GELİRİ TAHMİNİ 10 MİLYAR TL

Ağbal, 2018 bütçesinde 10 milyar lira özelleştirme geliri öngörüldüğünü belirterek, geçmiş yıllarda yapılan özelleştirme taksitleri ve bu yılki özelleştirmelerin gelecek yıl tahsil edilecek paraları dikkate alındığında, 2018’de hiç özelleştirme yapılmasa bile 6 milyar lira tahsil edileceğini söyledi.

‘KURUMLAR VERGİSİ ARTMASA BORÇLANMA GEREĞİ DOĞACAKTI’

Bakan Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranının yüzde 40’tan 25’e çekilmesi ve Gelir Vergisi 3. diliminin yüzde 27’den 30’a çıkarılmasından vazgeçilmesi üzerine Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20’den 22’ye çıkarılmasına ilişkin soruları yanıtladı. Ağbal, Kurumlar Vergisi’nde bu artış yapılmasaydı borçlanma gereği ortaya çıkacağını savundu. Ağbal, bütçe açığı ne kadar artarsa özel sektörün kullandığı kredi imkânını devletin kullanacağını, o zaman özel sektörün kredi imkânının daralacağını belirtti.

3 YILDA 3.2 MİLYON İSTİHDAM

Türk ekonomisinin 2007’den bu yana 8 milyon kişiye yeni istihdam sağladığını belirten Ağbal, 2018-2020 yılları arasındaki Orta Vadeli Program (OVP) döneminde 3.2 milyon kişinin istihdam edileceğini söyledi.

KGF’YE 3 MİLYAR TL

Maliye Bakanı Ağbal, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti için bütçeye bu yıl 3 milyar TL ödenek koyduklarını belirtti.

‘FERRARİ ALIYORSANIZ 6 BİN LİRALIK VERGİYİ DE VERİN’

Bakan Ağbal, gazetecilerin soruları üzerine, geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen belli tutarın üzerindeki taşıtlardan daha yüksek MTV alınması uygulamasının muhalefet milletvekillerince de desteklendiğini belirtti. Bunun, vergide adaleti sağlamaya dönük bir sistem olduğunu kaydeden Ağbal, “Ödeme gücü ilkesine göre, vergi adaletine göre 2 milyon liranın üzerinde Ferrari alıyorsanız, 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz” diye konuştu.