Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılan Prof.Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, zeytin topladı.
DHA'nın haberine göre; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Karatay, "Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz" dedi.
"SUÇ BİZİM DEĞİL, 2-3 TANE ZEYTİN YİYİN DİYEN DİYETİSYENLERİN..."
Zeytin hasadı ardından kendi adı verilen zeytin fidanını toprakla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, fidan dikimi için açılan çukura düşmekten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un kolundan tutmasıyla kurtuldu. Kendi adı verilen zeytin fidanını diken Karatay şöyle konuştu: "Biliyorsunuz zeytin altındır, buranın adı Altınözü, yani altının özü, zeytinyağı da altının suyudur, hatta altınla alakası yok, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor, ama Altınözü'nde yetişen zeytin ve zeytinyağı hayatı ve ömrü uzatıyor. Ben bir sağlıkçı iç hastalıkları profesörü olarak, diyorum ki, bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım sağlık için, bütün hastalıklar için, hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor MÖ 5. Yüzyıl'da. Çok sağlıklıdır, onun için Altınözü'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin de çok önemli olduğunu biliyorum. Bu senelerce örtbas edildi, söylenmedi. Ama bu suç bizim değil bu suç, 2-3 zeytin yiyin diyen diyetisyenlerin hiç kusura bakmasınlar.
Sayın vekilim kahvaltısız gelmiş yorgun, halbuki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi, bu kadar yorulmazdı, kahvaltı etmek şart değil."
MÜZE AÇILIŞI YAPILDI
Buradaki etkinliğin ardından ilçeye bağlı Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan Zeytincilik Müzesi'ne geçildi. İlçedeki zeytin hasadında kullanılan tarihi tarım aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı. Müze açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Prof. Dr. Canan Karatay, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra Zeytindalı Korosu mini bir konser verdi. Etkinlik daha sonra festival alanının gezilmesi, stantların ziyaret edilmesiyle sürdü.
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Misafir 31 dakika öncezeytin yağını anladık da pastırma hiç de çok yenecek kadar sağlıklı değil. bir defa çiğ et.. içinde koruyucu kimyasallar bulunur..00
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Misafir 38 dakika önceKimden para aliyorsa o ürüne saglikli diyen bi zihniyet. Para gözünü boyamis00