CHP'li Ağbaba'dan 'zorunlu yüzme dersi' önerisi: 140 günde 210 kişi boğuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de boğulma olayları’ raporunda yurt genelinde 1 Haziran-20 Ekim 2017 tarihleri arasında serinlemek için deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlere giren en az 210 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Boğulanların 82 sinin çocuk, 128’inin yetişkin olduğu rakamlara yansıdı.
'ZORUNLU YÜZME DERSİ' İÇİN KANUN TEKLİFİ
6 Yaşındaki Atakan Yiğit’in otel havuzunda boğulduğu hatırlatılan raporda, okul öncesi eğitimden itibaren okullarda zorunlu yüzme dersi verilmesi ile ilgili Ağbaba tarafından verilen kanun teklifinin mecliste kabul edilmesi istendi.
DÜNYADA SAATTE 40 KİŞİ BOĞULUYOR
Raporda yer alan, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Boğulma Raporu’na göre her yıl ortalama 400 bin kişi boğularak öldüğü, bu rakamın ölümlerin yaklaşık yüzde 1’ini teşkil ettiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre suda boğulma olayları trafik ve ev kazalarından sonra en önemli üçüncü kazayla ölüm sebebi olarak belirtilirken istatistiklere göre dünyada saatte 40 kişi boğularak hayatını kaybediyor.
Raporda dünyada en fazla boğulma olayı yaşanan ülkeler Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Filipinler, Tayland ve Vietnam olarak sıralanıyor. Bangladeş’te halen 1-4 yaşlarındaki çocuk ölümlerinin yüzde 43’ünün boğulmadan kaynaklandığı belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE HER YIL 900 KİŞİ BOĞULUYOR
Türkiye’de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayının boğulma vakaları olduğu ve Türkiye'de her yıl yaklaşık 900 kişinin boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.
CHP'li Ağbaba'nın raporunda, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılarak, okulöncesi, İlköğretim ve Lise öğrencilerine bakanlık tarafından sağlanacak tesislerde zorunlu yüzme eğitimi verilmesi için hazırlanan kanun teklifinin 10 Ağustos 2016 Tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulduğu ve yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen teklif gündeme alınmadığı ifade ediliyor.
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Misafir 22 dakika önceBencede aynen katılıyorum denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz yüzme dersi zorunlu olmalı çocuklarımız için sportif faaliyette olmuş olur00
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Misafir 27 dakika öncechp den ilk defa işe yarar bi öneri bence dikkate alınmalı00