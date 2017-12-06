Cihan Kolivar'dan ekmek çıkışı

1 Ocak’ta 200 gram olarak da üretilebilecek ekmekte israfın azaltılması gerekçesiyle gramajın düşürülmesini eleştiren Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, değişikliğin israfa ve maliyet artışına neden olacağını söyledi. İsrafın temel nedeninin gramaj değil, zincir marketler olduğunu savunan Kolivar, “Raflarına satabileceklerinden fazla, çeşit çeşit ekmek dizerek müşteri çekiyorlar. Sadece kasadan geçenin parası ödeniyor” dedi.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre ekmeğin, ucuz olması nedeniyle israf edildiğini iddia eden Kolivar, “Bana kalsa ekmeği 5 liraya yediririm israf olmasın diye. Siz hiç çöpte sucuk, pastırma, kavurma gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü pahalı” dedi.
‘ALIRKEN SADECE FİYATA BAKMAYIN’
Kolivar’a göre, bir diğer sorun da ruhsatsız fırınlar. Sadece İstanbul’da bin 300 ruhsatsız fırın olduğunu savunan Kolivar, bu fırınlarda eksik gramajlı ekmek satıldığını söyledi. “İstanbul’da pazarlarda ekmek satılıyor, nerede üretildiği belli değil. Yumurtacı, sucu satıyor, el arabasında ekmek satılıyor” diyen Kolivar, tüketiciye “Ekmek alırken sadece fiyatına bakmayın. Gramını tartın, işçinin sigortasını ödüyor mu kontrol edin” diye seslendi.
FİYATI NASIL OLUŞUYOR?
1.25 TL’lik ekmeğin fiyatını etkileyen unsurlar:
Un: 25 kuruş
Enerji, su , işçilik: 30 kuruş
Maya: 20 kuruş
Kira ve işletme: 25 kuruş
Fırın ve bakkal kârı: 15 kuruş
Bayi kârı: 10 kuruş
EKMEK FİYATI REKABET KURUMU’NA TAŞINIYOR
Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası, ekmek fiyatlarını Rekabet Kurumu’na taşıyacak. Fırıncılar Federasyonu’nun tavan fiyat açıklayarak suç işlediğini ileri süren Kolivar, “Rekabet Kurumu bu duruma el koymalı. ‘Ekmeğin kilogramı 5 liradan fazla olamaz’ diye fiyat açıklanması doğru değil” dedi. Ekmekte fiyat açıklamanın rekabete aykırı olmadığını söyleyen Federasyon Başkanı Balcı ise şunları kaydetti: “Biz ‘Herkes 5 liraya satacak, kimse altında satamaz’ demedik. ‘2018’in ilk 6 ayının sonuna kadar kilogram fiyatı 5 liranın üzerinde olmayacak’ dedik. Bu fiyatın altında isteyen istediği kadar rekabet yapar.”
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