Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ'nin Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, güneş enerjisi için yapılacak ikinci Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini yakından takip ettiklerini belirterek, "1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Xi, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki gerçekleştirilen YEKA ihalesine bir Türk firma ile katıldıklarını söyledi.
Listede ilk sırada olmalarına rağmen yarışmayı kazanamadıklarını ifade eden Xi, "İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz" diye konuştu.
Türkiye'deki 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikalarıyla sektörde lider konumunda bulunduklarını dile getiren Xi, "Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
YEKA ihalesindeki "elektriğin depolaması" zorunluluğunun önemine dikkati çeken Xi, şöyle devam etti:
"30 yıldan bu yana Çin'de elektriğin depolanması üzerine çalışıyoruz. Hem depolama alanında hem de Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye'nin attığı bu adımların ülkenin güneş enerjisi teknolojilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşmayı arzu ediyoruz."
HUAWEİ İLE DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI
Xi, teknoloji şirketi Huawei ile güneş enerji sistemlerinin en önemli cihazlarından biri olan "inverter"ın Türkiye pazarında satış ve dağıtımını kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladıklarını söyledi.
Huawei, güneş enerjisi çevrim cihazları, telekomünikasyon ve terminal ekipmanları ile dahili yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.