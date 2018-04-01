Denizli'nin Çal ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobildeki 25 yaşındaki Cennet Gürsoy öldü, 3 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre, kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli Caddesi'nde meydana geldi. Bekir Öztürk yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atıp, karşı şeride geçti. Kazada, otomobilin kırılan ön camından fırlayan Cennet Gürsoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Bekin Öztürk ile arka koltuktaki Yaşar Öztürk ve İrem Kocabıyık ise yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gürsoy'un cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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