Diyarbakır Kulp'ta 16 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bigilete göre, Diyarbakır Valiliği'nin operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Diyarbakır İli Kulp İlçesi kuzeyinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 13.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-68 Şehit J.Er Fatih YENİAY operasyonu kapsamında, Alaca Köyü Şenyayla Mezrası mülki sınırları içerisindeki Varikamera Tepe ile Yaylak Köyü Gühermi mevkiinde (2) ayrı grup teröristlerle sağlanan temas ve Haznaki Tepe güneyinde gerçekleştirilen temas araması neticesinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde, 18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10.30 itibariyle;

Sözde Orta Saha sorumlusu Ararat telsiz çağrı adlı Doğan DİDERİ (K), sözde Orta Saha Muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber (K), sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Serdar Amed (K), sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan (K), sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo (K) isimli BTÖ mensuplarının da arasında bulunduğu (1)’i sağ, (1)’i yaralı, (14)’ü ölü olmak üzere toplam (16) BTÖ mensubu, (2) adet M-16 P. Tf., (2) adet PKMS Bixi Mk. Tf., (1) adet Dragunov Kannas Keskin Nişancı P. Tf., (15) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (18) adet el bombası, (4) adet M-16 P. Tf. şarjörü, (39) adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. şarjörü, (1.334) adet M-16 P. Tf. fişeği, (3.326) adet PKMS Bixi mühimmatı, (4.884) adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. fişeği, (11) adet anti-personel roketatar mühimmatı, (3) adet termobarik roketatar mühimmatı, (15) adet roket sevk fişeği, (1) adet araç telsizi, (1) adet Yeasu marka el telsizi, (10) kg TNT, (100) gr plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."