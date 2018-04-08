TSK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice’de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir." denildi.

ŞIRNAK'TAKİ OPERASYON

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada "Şırnak merkezde devam eden operasyonda 8 adet mağarada tespit edilen 2 adet mayın, 9 adet el yapımı patlayıcı imha edildi" denildi.

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