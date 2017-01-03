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Irak'ta bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralı

Irak'ın Bağdat şehrinde bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

03 Ocak 2017 Salı, 01:41:19 Güncelleme: 01:42:38 AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesinde bulunan 55. Meydan'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlamanın çok şiddetli olduğunu kaydeden Cabiri, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Uzun süredir güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor.

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